Krasnodar rechazó la oferta de Independiente por Christian Cueva

Se complica todo. Hace algunos días, el histórico Independiente de Avellaneda presentó una oferta formal al Krasnodar de Rusia por el jugador de la selección peruana, Christian Cueva. Sin embargo, en las últimas horas, el medio argentino TyC Sports anunciaron que el conjunto ruso rechazó dicha propuesta.

Según las informaciones del periodista Gaston Edul -quién cubre la información del cuadro argentino- el Krasnodar no quiere ceder a Chrstian Cueva en condición de préstamo y por ello el propio 'Aladino' conversará con los dirigentes del club para que se pueda dar el traspaso, pues el dirigido de Ricardo Gareca desea jugar en Argentina.

Christian Cueva no ha tenido la mejor campaña en el fútbol de Rusia, pues luego del mundial pasó por momentos complicados y no era considerado en el once titular del Krasnodar. Tanto así que en la última fecha FIFA del 2018, Ricardo Gareca no fue convocado a la 'bicolor'.

