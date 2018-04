Junior preocupado por continuas lesiones de Alberto Rodríguez

El máximo accionista de Junior de Barranquilla, Fuad Char, habló sobre los fichajes extranjeros del conjunto colombiano para este 2018 y se mostró preocupado por los problemas físicos que viene arrastrando Alberto Rodríguez.

"Estamos preocupados por las lesiones permanentes del 'Mudo' Rodríguez. En cuanto a Jonathan Alvez, la verdad es que la titularidad no la tiene por decisión técnica porque los partidos importantes los está jugando Luis Carlos (Ruíz). Él está jugando y está metiendo y hay que seguirlo poniendo; es un jugador que tuvo un éxito indiscutible el año pasado y si él no recibe el juego que recibía en el Barcelona (de Ecuador) entonces no va a poder hacerlo bien", dijo el directivo.

Y es que Alberto Rodríguez sigue sin tener continuidad en el Junior de Barranquilla por varias lesiones que ha tenido en este inicio de año y que hasta le impidieron ser parte de la selección peruana en los amistosos ante Croacia e Islandia.