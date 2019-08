Juan Reynoso | Puebla tiene en la mira a futbolistas peruanos tras llegada del "Cabezón" | VIDEO

Juan Reynoso firmó hace unos días su llegada a Puebla de la Liga MX, siendo su segunda etapa como entrenar en el fútbol mexicano, tras su paso por Cruz Azul Hidalgo en el 2012. Bajo su mando, por ahora, no hay ningún peruano, pero esta situación podría cambiar.

“Aprovecharemos esa visión de Juan, del conocimiento del fútbol peruano y esa manera de optimizar al jugador peruano o quien juegue en la liga peruana. Tuvimos una gran experiencia con Santamaría. Si bien no llegó a explotar aquí, sabemos que en Atlas le va a ir muy bien, es un gran jugador”, indicó Ángel Sosa, vicepresidente deportivo de Púebla para Menú Deportivo de UCI Noticias.

Eso sí, por ahora no es una posibilidad que se puedan sumar peruanos al club, pero a partir de fin de año se evaluarán los fichajes: “Inmediatamente no, esperamos a diciembre. Siempre estamos con las puertas abiertas para los buenos jugadores, la pelota no sabe la nacionalidad del quien patea", añadió.

De otro lado, Sosa reveló que hace algún tiempo se pudo dar la llegada de Reynoso como técnico: “Un tiempo estuvo como asistente pero no se pudo concretar su fichaje como técnico pero por ahí dicen que los tiempos de Dios son justos y hoy ha llegado su momento y oportunidad”, sostuvo el directivo.

Finalmente, tuvo palabras de elogios para Juan Reynoso, de quien destacó sus cualidades como ser humano: “Nos sentimos honrados, uno de las puntos importantes para su elección fue la clase de ser humano que es. Tuve la fortuna de compartir vestuarios con él, sé lo que era como jugador, como entendía el juego y como lo adapta e implementa como técnico”, sentenció.

VIdeo: UCI Noticias