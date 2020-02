Se disputó el partido pendiente de la fecha 1 de la Liga MX 2020 entre Puebla, dirigido por Juan Reynoso, y América. Lastimosamente para el entrenador peruano, su equipo sufrió la gran polémica de la jornada en el fútbol mexicano, pues no sancionaron tarjeta roja contra Emanuel Aguilera.

En conferencia de prensa, Juan Reynoso estalló contra el VAR, pues no sancionaron con la roja al jugador del América: “¿Qué están haciendo con el fútbol? Lo están matando. Veo la falta de Aguilera que le hizo un tajo a Tabó y no fue ni amarilla. No sé a quién apelar para el tema de justicia. Todas las semanas hablamos del VAR. Iba a ser el segundo partido que América se quedaba con 10 hombres en los primeros minutos. Si te paras en una cancha y no tienes personalidad para pitar con justicia, ¿de qué sirve?”, expresó el DT peruano sobre la polémica acción.

Con el VAR, Aguilera se salvó de la roja y se rectificaron un gol y un penal para Puebla: El silbante Eduardo Galván no expulsó a Aguilera, rectificó un gol para la Franja y corrigió un penal señalado. https://t.co/R8I0QyNySr pic.twitter.com/qG1FIknpBR — Gerardo Torres (@Gerardo_Sports) February 5, 2020

Además, lamentó que los criterios del VAR no se apliquen de igual forma para todos los equipos en la Liga MX: “No puede ser que no haya justicia, que no uniformen los criterios. No me queda claro hacia dónde estamos llevando la situación“, añadió el técnico nacional.

El VAR está matando al fútbol: Juan Reynoso, técnico de Puebla, explotó tras derrota frente al América https://t.co/LwayVzXrR4 — Infobae Deportes (@infobaedeportes) February 5, 2020

Puebla marcha en la posición 16 de los 18 clubes que participan en la Liga MX y pueden complicarse con el descenso, que en México se define por promedios. En la siguiente fecha, el equipo del ‘Cabezón’ Reynoso chocará ante Santos, el viernes 7 de febrero, mientras que América chocará el domingo 9 ante Querétaro.

