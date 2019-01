Joven futbolista peruano llamado Ronaldo le hizo un golazo al Real Madrid

Un peruano la está rompiendo en España. El muchacho responde al nombre de Rodrigo Ronaldo Loroña Guzmán, tiene 13 años y acaba de hacerle un golazo nada menos que al Real Madrid.

El club en el que juega nuestro compatriota es el Getafe, equipo al que llegó la temporada pasada y donde marcó 20 tantos. Este año también lo empezó bien, pues le anotó al conjunto madrileño por la Liga de División de Honor Infantil. Su gol es para destacar: velocidad, potencia y buena técnica para definir.

La historia de Rodrigo Ronaldo en España comienza en el 2013 cuando se integra a las filas del ACD Peñiscola de Valencia, donde estuvo tres temporadas. Luego, defendió las sedas del CDC Ciempozuelos, en la categoría Alevín, e hizo goles a diestra y siniestra: marcó 46 tantos.

Fue entonces que el Getafe se interesó en él, lo reclutó y no se equivocaron. Sus buenas actuaciones le han valido, además, ser convocado a la selección madrileña sub 14. No obstante, la FPF también se habría contactado con él para que juegue por la 'bicolor'.