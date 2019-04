Jonathan Soriano sobre André Carrillo: "Puede jugar en Europa tranquilamente"

Jonathan Soriano, es un delantero español reconocido a nivel mundial. A sus 34 años ha pasado su fútbol lejos de su querida España en países como Austria, China y ahora está en Arabia Saudita jugando en Al Hilal al lado del extremo peruano, André Carrillo.

El delantero español, Jonathan Soriano hace una pausa a sus actividades en Riad para conversar con EL BOCÒN y contar un poco sobre como es su experiencia en Al Hilal y la convivencia con André Carrillo, extremo de la selección peruana.}

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Cómo es la convivencia con André Carrillo en Al Hilal?

Con André es increíble.Es la felicidad cada día. Como jugador todos los conocemos, pero como persona nos da mucha vida en el vestuario y estoy muy contento de poder compartir momentos con él.

En el equipo André Carrillo se ha sabido ganar un lugar, ¿Cómo analizas su desempeño?

André tiene unas cualidades que puede jugar en Europa tranquilamente. Para nosotros es un jugador importante tanto en defensa como ataque, ya que ayuda mucho. La técnica que tiene para poder hacer centros y jugadas individualidades, bajo mi punto de vista es un jugador importante. Hay un buen grupo tanto todos los extranjeros con los árabes.

¿Qué tal la experiencia en Al-Hilal?

No está haciendo fácil, ya que somos de diferentes culturas.Intento adaptarme lo más rápido posible y hacer lo que se me pide que son goles

¿Y cómo te comunicas con tus compañeros?

Gran parte del equipo habla inglés. Por lo tanto, China para mí fue más complicado porque los jugadores no hablaban inglés. En cambio aquí casi todos hablan inglés, así como en la ciudad, y en ese sentido está bien.

¿Cómo describes al hincha de Al-Hilal?

Tenemos mucha afición, incluso cuando salimos fuera de nuestro estadio, pasa lo mismo con la expectativa del hincha. Eso nos ayuda mucho a poder competir. El hincha calienta mucho el partido. Nosotros sentimos mucho ese apoyo. Tanto los cánticos es muy bueno.

¿Cómo describes al jugador saudí?

Me ha sorprendido porque tenemos en nuestro plantel jugadores con mucha calidad y rápidos. Mucha diferencia de lo que yo me esperaba. No tenía ni idea del nivel del jugador saudí, pero me ha sorprendido gratamente. Tenemos jugadores físicamente fuertes y con mucha calidad.

¿Fue complicado asumir la exclusión de no jugar la Liga Campeones de Asia?

Cuando llegas a equipos donde hay este tipo de normas, ya vienes un poco preparado. Con la llegada de Giovinco sabíamos que esa plaza iba a estar segura. Una vez que fiché sabía la dificultad que había entrar en la lista de la Champions. Lógicamente me hubiera gustado jugar ese torneo, pero queda jugar otras competiciones y las que pueda ayudar intentaré hacerlo.

¿Qué otras cosas te ha costado en tu estadía en Riad?

Cuando vas a un centro comercial para dar un paseo y en las horas de los rezos cierran todas las tiendas. Únicamente la gente se puede quedar en los pasillos, no puedes entrar en las tiendas.Cuando me he encontrado dentro de la tienda y no puedes salir.Son de esas cosas que cuando llegué aquí me sorprendió.

¿Y cómo es el fútbol saudi?

Hay mucha alegría en los entrenamientos. Ellos no han tenido esa base de Europa y en muchos equipos puedes encontrar ese problema.

¿Qué rescatas de tu experiencia en China y Arabia Saudí?

Yo intento vivirlo con mucha paciencia e intentar aportar mi granito de arena para ayudarles, porque al final los extranjeros tenemos que intentar traer la experiencia de Ligas Europeas y transmitirlo a este tipo de ligas. Hay que tener paciencia y intentar adaptarte lo mejor posible.