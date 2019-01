​Jefferson Farfán se sincera: "Si no hubiera sido futbolista, habría sido 'choro'"

A Jefferson Farfán el fútbol le cambió la vida. No solo hace lo que le apasiona (y lo hace muy bien), sino que practicar ese deporte le ha permitido, desde el punto de vista económico, asegurar su futuro y el de su familia.

¿Y si eso no habría sucedido? Es decir, si la 'Foquita' no se hubiera convertido en futbolista ¿qué habría sido de él? ¿A qué se habría dedicado? ¿Habría sido arquitecto? ¿Abogado? ¿Doctor? ¿Mecánico?

Nada de eso. Respondiendo a ese pregunta, la 'Foquita' respondió: "Habría sido 'choro'", dijo entre risas en una entrevista para "La Banca" con el actor Jesús Alzamora.

"Estuviera ahí en la esquina con 'Mandingo'. Yo y 'Mandingo' 'ajustando' a la gente, en el (Estadio) Nacional repartiendo entradas", añadió medio en serio medio en broma.

En otro momento de la charla, el delantero de la selección peruana contó que le encantan los autos y que no se imagina incursionando en el terreno de la política.

"Me encantan los autos. No me veo haciendo política, pero creo que me inclinaría por los carros. Me encantan", apuntó.