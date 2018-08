Jefferson Farfán recibió importante homenaje del Lokomotiv [FOTO]

Jefferson Farfán es de los jugadores más importantes para Lokomotiv de Moscú. El equipo del delantero de la selección peruana se tomó unos minutos en la previa al duelo ante Anzhi para realizarle un homenaje a sus jugadores que participaron en Rusia 2018.

La 'Foquita' no realizó una actuación destacada en el Mundial con la bicolor, pero fue importante para llegar a la Copa del Mundo, pues con su gol pudimos ganar el repechaje ante Nueva Zelanda. Pos Mundial, Farfán ha disputado 4 encuentros como titular con la camiseta de Lokomotiv.

Recordemos que Jefferson Farfán está convocado para los amistosos de Perú vs. Alemania y Perú vs. Holanda del próximo 6 y 9 de setiembre respectivamente. Ahora que no se encuentra Paolo Guerrero, será la 'Foquita' el encargado de liderar al equipo en el ataque.

