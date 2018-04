Jefferson Farfán: hinchas de Lokomotiv le crearon una canción [VIDEO]

Los hinchas de Lokomotiv saben que Jefferson Farfán es una de las piezas más importantes del equipo y ha sido vital para que en la presente campaña sean los líderes con una gran ventaja pese a que tienen un partido menos en relación al resto. Esta vez, la 'Foquita' volvió al gol.

El jugador de la selección peruana marcó el 1 a 0 que, en definitiva, sería el gol de la victoria para el Lokomotiv ante el Rostov en la Premier League de Rusia. Un gran gol de cabeza que les regaló Jefferson Farfán a los hinchas y que estos se lo supieron reconocer con una canción creada para la 'Foquita'.

"Farfán está encendido" gritaban los hinchas del Lokomotiv para Jefferson Farfán al ritmo del clásico cántico europeo "Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na". Los hinchas del equipo ruso festejaron el triunfo de su equipo, que ahora suma 52 unidades y se alejó a 5 del Spartak.

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Farfáns on fire!

Your defence is terrified,

Farfáns on fire! pic.twitter.com/n5F6enFT18