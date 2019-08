Con Paolo Guerrero: Internacional vs. Corinthians EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 14 del Brasileirao

Internacional vs. Corinthians EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 14 del Brasileirao, este domingo 11 de agosto, desde las 9:00 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Premiere FC. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La previa

Internacional y Corinthians abrirán la jornada dominical del fútbol brasileño, en un choque que contará con la presencia del peruano Paolo Guerrero. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Beira-Rio.

Internacional vs. Corinthians: horarios del partido

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Con un buen pasado en el Corinthians y de gran presente en el Internacional, Paolo Guerrero será una de las atracciones del duelo entre dos clubes que marchan en la primera mitad de la tabla de posiciones, que lidera Santos.

Internacional volverá a enfocarse en el torneo local, luego de vencer 1-0 a Cruzeiro en el cotejo de ida de semifinales de la Copa de Brasil, hace algunos días. El elenco colorado buscará reencontrarse con la victoria, después de caer a manos de Fluminense en la anterior jornada liguera.

"Perdimos el último partido y necesitamos ganar para alcanzar nuestro objetivos y seguir de cerca a los líderes. Es un clásico brasileño. Será un juego maravilloso para cualquiera que lo vea. Esperamos ganar", afirmó en la previa el delantero de Internacional, Rafael Sóbis.

Internacional es muy fuerte de local e intentará reconfirmar tal enunciado frente a Corinthians. El conjunto que comanda Odair Hellmann ha jugado en casa siete partidos, con un saldo de seis victorias y un empate.

Corinthians, club que tuvo a Paolo Guerrero desde el 2012 al 2015 y que ganó el título del Mundial de Clubes, gracias a un gol del 'Depredador', no querrá ser una nueva víctima de Internacional, y buscará mantener su invicto de siete encuentros.

El 'Timao' marcha en el sexto casillero con 23 puntos, mientras que Internacional se ubica en el octavo lugar, con 20 unidades.