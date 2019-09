Internacional vs. Athletico Paranaense: Alondra le da mala noticia a Paolo Guerrero a minutos de la final | FOTO

Mientras que Paolo Guerrero se alista para jugar la primera final de la Copa de Brasil, la enamorada del delantero de Internacional de Porto Alegre se encuentra en Perú viendo sus asuntos de trabajo y fue consultada por la prensa de espectáculos sobre los planes de matrimonio que tiene con el jugador de la selección peruana.

Y es que la guapa modelo peruana fue consultada sobre los supuestos planes de matrimonio que viene teniendo con Paolo Guerrero luego de retomar su relación. "En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira", dijo la empresaria en el programa 'En Boca de Todos'.

Asimismo, García Miró aprovechó en seguir aclarando el tema: "Me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada”, finalizó.