Internacional: Compañero de Paolo Guererro recibió brutal golpe y casi se arma la bronca | VIDEO

Internacional venció 3-1 a Cruzeiro por la cuarta fecha del Brasileirao. El partido fue muy friccionado y producto de las fuertes marcas, se produjo un momento tenso tras una fuerte falta al uruguayo Nicolás López, cuando se jugaban los descuentos.

No fim do jogo entre Internacional e Cruzeiro, Edílson deixou o cotovelo no rosto de Nico López. O lateral da Raposa foi expulso, e o atacante do Internacional, com a boca sangrando, precisou ser contido pelos companheiros https://t.co/VWxdFcLRax pic.twitter.com/FUq7oq8bBi

— globoesportecom (@globoesportecom) 12 de mayo de 2019