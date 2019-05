Horacio Benincasa y el día que jugó en Tottenham junto a Gareth Bale y Luka Modric

A propósito de que el Tottenham está en las semifinales de la Champions League luchando con el Ajax para pasar a la final del torneo internacional, existe un jugador peruano que llegó a jugar en el club inglés, pues se tarta de Horacio Benincasa que llegó hasta Londres en el 2011. Y es que el defensor peruano-argentino se probó en el exterior.

Benincasa estuvo entrenando por tres meses en el equipo de la reserva y conforme iba pasando el tiempo, lo aceptaron en el primer equipo, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Pues el jugador no se quedó en Londres debido a que no obtuvo el pasaporte comunitario.

Asimismo, las anécdotas para el defensor actual de Real Garcilaso quedarán en su memoria, pues compartió en los camerinos con el mexicano Giovani Dos Santos, quien hoy está sin equipo luego de dejar la MLS. Incluso, cuando Benincasa entrenó con el primer equipo se rodeaba de Gareth Bale, Luka Modric, Rafael van der Vaart, Peter Crouch y varios jugadores internacionales.

"En una dividida le gané arriba a Crouch", reveló Benincasa en una entrevista que tuvo en aquella época. Al no tener suerte en el extranjero, el regresó a Perú para jugar en la reserva de Alianza Lima, en donde en ocho meses no pudo jugar por un problema con sus papeles y ya lo pudo lograr cuando se volvió a abrir el libro de pases

Finalmente, Horacio Benincasa llegó a Inti Gas (ahora Ayacucho FC) y tras varias buenas campañas llegó a Universitario de Deportes donde permaneció hasta el 2019 cuando decidió ir a Real Garcilaso en condición de préstamo.

