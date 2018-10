Hinchas de Rayo Vallecano hacen llorar al DT con emotivo gesto [VIDEO]

Rayo Vallecano pasa por un mal momento en La Liga. El equipo no logra ganar desde hace 5 jornadas, de local no han podido obtener victoria alguna (un punto de 12 posibles), pero esto para los hinchas del conjunto de Vallecas no es motivo para no respaldar al club.

Muy por el contrario. Luego de la derrota ante Getafe por 1-2 en Vallecas, los hinchas del Rayo se quedaron hasta el final, los jugadores se pusieron frente a la barra y ellos crearon un cántico para Míchel que lo emocionó hasta las lágrimas: "¡Nos sacó de Segunda, del Rayo hasta la tumba, Míchel contigo siempre!", comenzaron a corear los fanáticos locales, en respaldo total al técnico.

Las lágrimas de Míchel.

Colista, sin ganar en casa y tras caer 1-2. Pero su gente sí tiene memoria:

"Nos sacó de Segunda, del Rayo hasta la tumba, Míchel contigo siempre" pic.twitter.com/Lz6ghkqCYY — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 21 de octubre de 2018

Luis Advíncula, junto al resto del plantel, estuvo presente en este emotivo momento que quedará para el recuerdo. Es importante que la hinchada respalde al equipo en este mal momento, pues están en zona de descenso con 5 puntos y deben levantar cabeza antes de que se alejen de sus más cercanos perseguidores.

