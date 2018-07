¿Guerrero con Vargas? Agente del chileno aclara el fichaje a Flamengo

Eduardo Vargas fue noticia luego de los supuestos rumores que lo situaban como el próximo fichaje de Flamengo. El periodista de Fox Sports Brasil, Fabio Azevedo, lanzó dicha información y luego tuvo que rectificarse ante las declaraciones del agente.

El agente de Eduardo Vargas, Cristián Ogalde, habló para ESPN Brasil y aclaró el tema de su supuesto fichaje por Flamengo: "Ni Tigres ni yo recibimos ninguna propuesta de Flamengo. Es todo lo que puedo comentar", finalizó Ogalde en su entrevista.

Por ello, el periodista de Fox Sports Brasil, Fabio Azevedo, aclaró en su cuenta de Twitter que "Cometer un error y hacerlo bien es parte de nuestro juego. Había una fuente de que Vargas entró en contacto con el Flamengo. Sin embargo, la información inicial era incorrecta y, después de cerrar todos los puntos, estoy convencido de que esta negociación no sucedió y no comenzó", sentenció, por lo que no habrá dupla con Paolo Guerrero.

