Inter goleó 3-0 a Cruzeiro gracias a un doblete de Paolo Guerrero y está en la final de la Copa de Brasil

Inter vs. Cruzeiro EN VIVO vía GolTV Latinoamérica | EN DIRECTO | ONLINE | Internacional recibe este miércoles 4 de setiembre desde las 19:30 horas (horario peruano) a Cruzeiro por la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil 2019 desde el estadio Beira-Río.

93' ¡FINAL DEL PARTIDO!

90' ¡GOOOOL DE INTER! Edenílson pone el 3-0 a favor del Colorado.

70' ¡GOLAZO DE PAOLO GUERRERO! El 'Depredador' aumenta la ventaja y marca un doblete: la paró de pecho como crack y reventó el arco de Fabio.

Domínio no peito e finalizao perfeita. Que gol de Paolo Guerrero! Internacional 2x0 Cruzeiro #CopaDoBrasil pic.twitter.com/JAFcbFuG4h

53' ¡Una más para Inter! Patrick genera una acción de peligro para el arco de Fábio.

45' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO

39' ¡GOOOL DE INTERNACIONAL! Paolo Guerrero marca el primero para el conjunto 'Colorado' tras un pase genial de Andrés D'Alessandro.

(INTxCRU) 1x0 - 39'/1T: E O NOME DO HOMEM? Nico encontra D'Alessandro livre pela direita, o argentino cruza na cabea de GUERRERO, que no perdoa! Inter sai na frente no Gigante!!! #VamoInterpic.twitter.com/ntW7gTp0qb

