Gino Guerrero pasó exámenes médicos en Guaraní de Paraguay [FOTO]

Gino Guerrero es otro futbolista que continuará su carrera en el extranjero. El delantero peruano pasó este martes los exámenes médicos en Guaraní de Paraguay y en las próximas horas será presentado como nuevo refuerzo para la temporada 2018.

El exdelantero de UTC firmó por un año con Guaraní y tendrá la posibilidad de jugar la fase 2 de la Copa Libertadores 2018 ante Carabobo FC de Venezuela. Gino Guerrero ha generado expectativa en su llegada a Asunción y aseguró que se encuentra contento por llegar a un club grande de Paraguay.

"Estoy muy contento por la oportunidad que se me da ahora. Guaraní es un equipo grande en Paraguay. Tenía algunas ofertas en Perú y afuera, y esta fue la que más me sedujo. Jugar Libertadores es importantísimo para mí", declaró Gino Guerrero a ABC Color.

Gino Guerrero se unirá inmediatamente a la pretemporada de Guaraní y se pondrá bajo las órdenes del técnico argentino Sebastián Saja. El peruano prefiere ofreció referencias de su juego, aunque prefiere hablar en el campo.

"Me considero un jugador rápido, aunque me tiene que ver jugar. Poco a poco me van a ver y conocerán mis cualidades. Soy extremo y a veces me pusieron por detrás del punta como enganche. Tengo 25 años. Tuve una experiencia corta en el extranjero, en Portugal. Mi debut fue en Alianza Lima", indicó.