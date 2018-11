Qué es de la vida de Lapadula, el "9" que aún puede reemplazar a Guerrero

No le va bien. El delantero italo-peruano, Gianluca Lapadula, quien estuvo voceado en la selección peruana para reemplazar al suspendido Paolo Guerrero, no la pasa bien su equipo. Pues el Genoa de Italia se encuentra en el puesto 14 de la Serie A de Italia con 14 puntos, sin embargo, el delantero aun no ha logrado debutar.

El pasado fin de semana, el Genoa perdió de local ante el Napoli y no consigue ganar hace ya seis jornadas. Además, el delantero titular del club, el polaco Krzysstof Piatek, está en un gran momento, lo que complica el debut oficial de la temporada de Gianluca Lapadula, que incluso no figura ni en los suplentes.

Cabe recordar que Piatek llegó este año al Genoa y directamente ocupó la plaza que tenía el atacante.

El delantero estuvo en boca de todos luego de rechazar al seleccionado peruano por jugar en la selección de Italia que era una de las favoritas para jugar el mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el ex campeón del mundo quedó fuera del mundial y los dirigidos de Ricardo Gareca volvieron luego de 36 años a la máximo fiesta del fútbol.

El pronunciamiento de la FPF

El director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, descartó cualquier tipo de llamado para el atacante, pues la nacionalidad del jugador es italiana y necesita hacer un trámite para que pueda nacionalizarse en tres meses.

