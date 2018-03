Heinze: 'Me hubiera gustado que Luis Abram juegue amistosos con Perú'

Gabriel Heinze, director técnico de Luis Abram en el Vélez Sarsfield de Argentina, lamentó que el defensor no haya tenido minutos esta fecha Fifa en los partidos que la selección peruana sostuvo ante Croacia e Islandia como parte de su preparación para el Mundial Rusia 2018.

Lo quiere ver

'Me hubiera gustado que Luis Abram juegue en los amistosos; me gusta que mis jugadores jueguen en las selecciones', declaró Gabriel Heinze lamentándose que su dirigido en el cuadro de la 'V' azulada no gozará algunos minutos en la primera línea de la selección peruana durante los amistosos en Estados Unidos.

Los dirigidos por Ricardo Gareca disputarán un duelo amistoso ante Escocia en el estadio Nacional el 29 de mayo previo a su participación en Rusia 2018. La hora aún está por confirmar pero desde ya está asegurado un lleno total del coloso.

Este partido será el último que afronté la selección peruana en territorio peruano antes del inicio de Rusia 2018, después enfrentará a Arabia y cerrará sus amistosos ante Suecia para quedar listo para el debut mundialista contra Dinamarca.