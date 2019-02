Gabriel Costa desde Chile se refirió al posible llamado de Gareca

Cuando Gabriel Costa decidió dejar Sporting Cristal para jugar en Colo Colo también lo hizo pensando en una futura convocatoria de Ricardo Gareca a la selección peruana.

Con la nacionalidad peruana bajo el brazo, el 'Gabi' cambió de aires y llegó a Santiago de Chile pensando en hacer una gran campaña con el 'Cacique' y así ganarse un lugar en la nómina del Tigre. Sin embargo, el uruguayo es consciente que primero debe romperla en su club para tentar la posibilidad de vestir por primera vez la bicolor.

En una entrevista con el canal oficial de Colo Colo, Costa admite que lo "ilusiona" jugar por la blanquirroja, es por ello que trabaja duro en el conjunto colocolino para así poder tentar un lugar en el seleccionado.

“Yyyyyy, me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo-Colo, tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad (selección peruana), ya no depende de mí. Hay que estar preparado nomás”.

Recuerda a Alianza y Cristal

“Yo digo que el fútbol en todos lados es igual. Perú tiene esa calidad de técnica que en muchos países no la hay. Y hay otras cosas que no las tiene Perú también. Pero Perú tiene una calidad técnica y es algo natural. Ahora, gracias a la llegada de Gareca, se le ha puesto un poquito más de intensidad. El fútbol peruano me abrió las puertas profesionalmente, obviamente que estoy muy agradecido de Alianza que fue el equipo que creyó en mí, y después tuve el paso por (Sporting) Cristal que es un club espectacular. Tuve un momento difícil y el club me respaldó, confiaron en mí”, recordó.

