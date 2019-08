Franck Ribery por Christian Cueva | Santos FC busca fichaje del francés y salida del peruano | FOTO

En Santos FC el nombre de Franck Ribery se ha vuelta una obsesión, los paulistas buscan el fichaje del jugador francés, pero para ello deberán conseguir la salida de Christian Cueva, volante de la selección peruana que no atraviesa buenos momentos en el cuadro comandado por Jorge Sampaoli.

Ribery por Cueva

'Santos estaría interesado en prestar a Christian Cueva a Botafogo con un solo propósito: hacer posible la llegada del francés Franck Ribéry al equipo. El club ya habría acordado el salario con el atleta', informaron en el periódico brasileño 'Newsdopeixe'.

Cabe mencionar que Santos FC no la pasa mal en el Brasileirao, el 'Peixe' marcha puntero y camino al título, Christian Cueva no es convocado a los últimos partidos y su deseo es contar con un hombre de ataque de nivel, como el mostrado por Ribery en los últimos años.

Santos FCgoleó la última fecha 6-1 al Goiás y se aisló en la cima de la clasificación del Campeonato Brasileño, con cuatro puntos de ventaja sobre el Palmeiras. Además el presidente José Carlos Peres también se refirió a una supuesta salida de Cueva. 'No hay interés en prestarlo. Christian Cueva es un activo del club. No podemos dejarlo ir así nomás, es un jugador de nivel. No sucederá a menos que tenga una propuesta muy alta que satisfaga a Santos', aseguró en conferencia de prensa.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

¡Papelón! Perú perdió 2-0 con Jamaica y quedó eliminado de los Juegos Panamericanos 2019 [VIDEO]

No se guardó nada: Nolberto Solano señaló falta de carácter en la Selección Peruana