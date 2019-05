Flamengo: Miguel Trauco es elogiado por hinchada de 'Mengao' y le piden que se quede | FOTO

Miguel Trauco entró uno vez más a los corazones de los hinchas de Flamengo, pues el lateral de la selección peruana estuvo varios encuentros fuera las convocatorias semanales del exequipo de Paolo Guerrero y su futuro en Brasil no era seguro.

Sin embargo, el último fin de semana, el técnico de Flamengo, Abel Braga, decidió alinear a Miguel Trauco en el once principal del 'Mengao' y no puso obtener mejor respuesta que un pase gol del exlateral de Universitario de Deportes.

A pesar de no tener minutos seguidos en Brasil, Miguel Trauco siempre saca la calidad cuando es necesaria y en aquella oportunidad estuvo presente en el triunfo del equipo carioca sobre el Chapecoense. Por ello, la hinchada de Flamengo se pronunció a través de las redes sociales en donde piden que el dirigido de Ricardo Gareca, sea el titular en el cuadro 'rojinegro'.

Voc concorda com a opinio do @LedoSimon? Quem deve ser titular na lateral esquerda do Mengo?

CONFIRA: https://t.co/k6Dl4hMYAM

— Coluna do Fla (@ColunadoFla) 13 de mayo de 2019