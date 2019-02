FIFA destacó a Claudio Pizarro por récord tras golazo de tiro libre

La leyenda de Claudio Pizarro se hace más grande con el correr de los partidos. El último fin de semana, el 'Bombardero' marcó un golazo de tiro libre para el empate del Werder Bremen ante el Hertha Berlín en el Estadio Olímpico, lo que le valió convertirse en el goleador más veterano en la historia de la Bundesliga.

Por ello es que la FIFA, a través de su cuenta de Twitter, decidió rendirle un homenaje a Claudio Pizarro: "Anotador más veterano en la historia de la Bundesliga con 40 años y 136 días. Primer jugador en anotar un gol en la Bundesliga en 21 años distintos", fue la publicación realizada por el ente máximo del fútbol.

Oldest goalscorer in @Bundesliga_EN history at 40 years and 136 days

First player to score a goal in the Bundesliga in 21 different calendar years



Claudio Pizarro pic.twitter.com/11CRhiJPnK