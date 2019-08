Feyenoord sorprende y anuncia a Renato Tapia como titular en la Europa League | VIDEO

Dinamo Tbilisi es el rival de Feyenoord en la tercera ronda de clasificación para la fase de grupos de la Europa League y ha anunciado una grata sorpresa: Renato Tapia está incluido en el once titular del conjunto holandés. El cuadro dirigido por Jaap Stam arranca de local desde el Stadion Feyenoord.

A punta de trabajo y a raíz de su gran momento luego de haber culminado una buena temporada con Willem ll y haberlo ratificado en la Copa América Brasil 2019, el volante de la selección peruana se ha ganado el puesto como titular en el cuadro holandés. Ahora, lo importante -y complicado- será mantenerse en el puesto.

Cabe recordar que a inicio de la pretemporada de Feyenoord, el presidente del club informó que Renato Tapia no estaba en los planes del equipo. Sin embargo, el técnico Jaap Stam afirmó que él decidiría si colocar o no al volante peruano, quien es del total agrado del ex jugador.

