Fernando Pacheco sobre su comparación con Kyllian Mbappé en Fluminense: ‘Es bueno pero cada uno tiene su historia’

Mbappé do @FluminenseFC? 😂



Novo reforço do Tricolor, Fernando Pacheco era chamado no antigo clube como "Mpaché". A brincadeira pegou entre os tricolores também. De forma descontraída, ele falou sobre a comparação. 👏

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense pic.twitter.com/D9oAQ0jfRW