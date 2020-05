El actual mediocampista de Fluminense y otrora Sporting Cristal detalló el momento en que el comando técnico le comunicó que estaba en la lista de la temporada 2020.

“El comando técnico de Sporting Cristal no quería contar conmigo, por eso que muchos clubes me llamaron para que cuenten conmigo, pero eso ya venía luego de la semifinal con Alianza. Entonces, cuando se la oportunidad con Fluminense no la pensé dos veces”, contó a Desde las gradas vía Instagram.

