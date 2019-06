​Fabiola Herrera ya luce la camiseta de Millonarios de Colombia

Fabiola Herrera ya luce la camiseta de Millonarios, volante peruana arribó a suelo 'cafetero' para defender los colores de uno de los equipos con más hinchas en el fútbol de Colombia.

Herrera en Millonarios

Herrera sorprendió a inicios de semana fichando por el Millonarios de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. La hermana de Joel Herrera, quien hoy juega en Real Garcilaso de Cusco, pertenece a Sporting Cristal y también integra la selección peruana, equipo que dirige el técnico Doriva Bueno.

'Fue a partir del amistoso que jugamos ante la selección colombiana. Tras esto, me contactaron. Me siento muy feliz, en el fútbol peruano tenemos mucho talento. Solo falta que nos vean. Por ahora, mi vínculo es por solo un Torneo pero yo voy con todas las ganas para quedarme más tiempo. Voy a representar al país con todas las ganas del mundo. Prometo no fallar. Para todas las niñas que sueñan con esto, no se rindan. Sí se puede', contó Herrera a 'Toque y Taco' previo a su viaje hacia tierras 'cafeteras'.

