Ex Universitario destaca en Canadá con una asistencia en la victoria de su club | VIDEO

Luego de su partida del fútbol peruano, Juan Diego Gutiérrez, ex Universitario de Deportes, ahora se encuentra en el fútbol de Canadá, defendiendo los colores del HFX Wanderers FC de la Championship de dicho país.

En el último duelo en condición de visitantes frente al Vaughan Azzurri, su equipo se llevó la victoria por 2-3 y con una asistencia de Juan Diego Gutiérrez. ¿Cómo ocurrió? Al minuto 2 del primer tiempo, 'Guti' robó con astucia un balón cerca del área chica y pudo asistir a Tomasz Skublak para abrir el marcador.

