Este es el pedido de Paolo Guerrero a Inter de Porto Alegre

Paolo Guerrero se presentó al Inter de Porto Alegre este martes en el Centro de Entrenamiento del Parque Gigante, y mostró ansiedad en debutar con la camisa colorada antes de pasar por la batería de exámenes y pruebas físicas. Por la mañana, el centroatacante de la selección peruana fue recibido por el dirigente Rodrigo Caetano, para la primera toma de análisis clínicos y le lanzo el pedido.

En el contacto con el dirigente de Inter de Porto Alegre, su viejo conocido aún de los tiempos de Flamengo, Paolo Guerrero indagó: "¿Está seguro que no puedo jugar ya?". Y luego continuó con las revelaciones. "Yo fui uno de los primeros en recibirlo por la mañana. Una de las frases fue: '¿está seguro de que no puedo jugar ya?'. Eso demuestra cómo está ansioso. Tenemos que contener esa ansiedad, para que no se tenga ningún período para interrumpir el proceso de recuperación física y técnica. Va a ser un trabajo cuidadoso", dijo el ejecutivo en una rueda de prensa.

Guerrero realizou atividades na academia e uma corrida leve ao redor do gramado. Peruano pode treinar com o grupo a partir de hoje. #VamoInter pic.twitter.com/YW4EhZjA0F — S. C. Internacional (@SCInternacional) 5 de febrero de 2019

El martes, Paolo Guerrero fue al campo por la tarde para una carrera ligera alrededor del césped del Campo de Entrenamiento del Parque Gigante. Aún pasará por más evaluaciones físicas el miércoles para tener un diagnóstico completo de su situación y definir el cronograma de trabajos. Inter de Porto Alegre planea juegos-entrenamiento y trabajos colectivos para atenuar la falta de ritmo de juego hasta el estreno. El club alimenta pocas esperanzas de que la pena sea revertida antes del 5 de abril.

" (Anticipar el final de la suspensión) Será una grata sorpresa, pero no trabajamos con ese escenario. Nuestro escenario es de un plan de trabajo, cumplir la pena en la totalidad y estar apto para jugar a partir del día 5 (de abril). Por su calidad, esperamos que Paolo Guerrero sufra menos a su alrededor. Vamos a utilizar ese problema que tenemos, de los 60 días, para hacer una pretemporada de un período más allá del ideal" proyecta el dirigente de Inter de Porto Alegre.