ESPN tilda de la peor manera a Paolo Guerrero tras su partido ante Flamengo por Copa Libertadores | FOTO

Paolo Guerrero no ha sido ese delantero de la selección peruana, temible y certero frente al arco rival en el último duelo entre Internacional vs. Flamengo. El atacante peruano no brilló en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores y esto ha sido motivo de crítica para la cadena internacional ESPN.

ESPN resaltó en Paolo Guerrero su habilidad para intentar sorprender al juez principal en el choque ante Flamengo y lo describió como si fuera "un actor de cine".

“Paolo se quedó con el premio al actor del año! El peruano en el área, pidió penal, pero... ¡hizo una de cine!”, tuiteó ESPN en su cuenta oficial de Twitter.

Esto sucedió sobre los 42' del primer tiempo cuando Paolo Guerrero fue a una dividida con el jugador de Flamengo, Rafinha. El peruano terminó pisando al ex Bayern Múnich lo que produjó que ambos se enfrenten en un duelo verbal. El árbitro terminó mostrándole la tarjeta amarilla al Depredador, quien continuó reprochando al lateral del mengao.

