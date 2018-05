En Colombia ya no aguantan a Rodríguez porque "siempre le duele algo"

La poquísima continuidad que tiene Alberto Rodríguez con Junior de Barranquilla hace que la crítica del periodismo colombiano sea demasiada ácida cuando se refieren a él.

En la edición del jueves del programa Win Sports, uno de los panelistas fue severo con el 'Mudo' catalogándolo de conchudo, pues siempre que va a entrenar le "duele algo".

"El mudo no habla, el mudo no entrena, el mudo no juega, siempre le duele algo... es una conchudez", refirió el periodista en su programa de esta noche.

Mira el furioso comentario del periodista sobre Rodríguez

LEE ADEMÁS: