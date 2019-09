¿El reemplazo de Paolo Guerrero? Beto Da Silva sobre su posición: "Soy como un segundo delantero" | VIDEO

Diego Roldán fue la pieza que Tigres intercambió con Deportivo La Coruña para que se concrete la llegada de Beto Da Silva, quien ya hizo su debut en la Liga 1,2,3 (Segunda División) y donde estuvo a punto de marcar un golazo, que el paló se lo negó.

Respecto a su llegada al fútbol español, el delantero afirmó lo siguiente: "Los clubes en México son muy conectados en temas de préstamos. Tigres compra varios jugadores y los presta para darles rodaje debido a que el plantel que tienen es fortísimo y hay jugadores con muchos nombres. Ellos prestan y se dio con Roldán, vieron la posibilidad de llevarlo a Juárez y que yo llegue al Depor", indicó a la Cadena SER.

Además, explicó la razón de su salida de un club importante como el PSV: “La gente decía que ya tenía que jugar para poder reemplazar en la selección. Me desesperaba y era suplente en el PSV. Estaba en un club grande, tenía 18 años y veía la necesidad de ser titular para entrar a la selección de otra manera. Me adelanté de esas etapas y terminé saliendo de un club que me quería mucho. Ahí empezaron algunos problemas”, añadió.

De otro lado, fue consultado sobre si podría ser el reemplazo de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Hasta ahora la gente está encima mio y esperan que explote mi máximo nivel. El jugador tiene que convivir con eso" , agregó y fue claro respecto a su posición en el campo: “Me perfilo mejor abierto en la izquierda pero soy como un segundo delantero siempre intento llegar al área y pensar en el arco”, afirmó el jugador.

Finalmente, expresó su opinión respecto al fútbol español: "Yo sabía que era muy intensa. Hay equipos que son de primera división, se pierde el balón y ya piensan en recuperarlo. Tengo que ponerme en esa intensidad para estar bien", sentenció el jugador del Depor.

También puedes leer

Alianza Lima se pronuncia tras el video de entidad financiera: "Nosotros no lo aprobamos" | VIDEO

Alianza Lima: Qué pasó con el spot publicitario del conocido banco y la camiseta del club blanquiazul | VIDEO

Paolo Guerrero: golazo del 'Depredador' a Cruzeiro es candidato a 'Mejor gol' de la Copa de Brasil 2019 | VIDEO