Edison Flores se pronunció sobre su posible fichaje al Sevilla

Edison Flores fue vinculado recientemente con el Sevilla por algunos medios de España; sin embargo, el volante del Aalborg salió al frente para aclarar los rumores sobre su posible partida al cuadro que dirige Vincenzo Montella.

"No tengo nada concreto de lo que se puede hablar. Hay ciertas conversaciones pero se verá si hay una opción futbolísticamente buena porque se viene el Mundial", sostuvo Edison Flores a El Comercio, desmintiendo su fichaje inmediato por Sevilla.

"Creo que el Aalborg me ofrece la continuidad que necesito para llegar a Rusia 2018, la experiencia de partidos internacionales europeos es importante. Yo sueño con jugar la Copa del Mundo y debo tener continuidad, no estoy apurado por salir a otra liga", añadió Edison Flores.

Está adapatado

Edison Flores indicó, además, que está adaptado al fútbol danés pese a que en un principio tuvo varias dificultades para hacerlo. Pese a ello, el volante de la selección peruana se siente a gusto jugando en ese país.

"En Dinamarca es otra cultura, un país tranquilo. Básicamente, lo único que me costó fue el cambio del club y conocer a nuevos compañeros. Pero siempre me ayudaron para que me sintiera a gusto y darme tiempo para adaptarme", agregó Edison Flores.