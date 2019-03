Edison Flores y la nueva posición en la que juega en México con Monarcas

El volante de la selección peruana, Edison Flores empieza nuevamente a tomar protagonismo en su equipo Monarcas Morelia, pues el popular 'Oreja' se había complicado con el rendimiento del plantel, sin embargo, el dirigido de Ricardo Gareca se hizo presente en el último partido ante Lobos BUAP.

Si bien el 'Orejas' no anotó ningún gol, se lució con una asistencia en el compromiso, en donde según cuenta es por el cambio de posición que está teniendo en Monarcas a pedido de su técnico, Javier Torrente. "He tenido la oportunidad de hacer goles seguidos y quiero aprovecharlo para salir de esta situación de que no ganamos en el equipo, sacarnos esa mala racha", contó Flores en RPP Noticias.

Asimismo, el exjugador de Universitario declaró que en Monarcas está jugando detrás del punta y con una labor un poco más ofensiva. "En esa posición he estado encontrando gol y opciones para habilitar a mis compañeros, es una posición que gusta", apuntó en el citado medio radial.

Este domingo, Flores se sumará a la selección peruana que estará llegando a Estados Unidos ese mismo día, pues Ricardo Gareca ya está practicando con los jugadores del torneo local en la Videna y en los próximos días lo hará con el plantel completo en suelo norteamericanos.

