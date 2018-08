DT de Monarcas Morelia valoró el nivel de Irven Ávila en la Liga MX

Irven Ávila, hasta el momento, no ha marcado ningún gol con la camiseta de Monarcas Morelia en el Apertura de la Liga MX pero esto no es ningún problema para el técnico Roberto Hernández, quien valoró desde otro aspecto el aporte del jugador peruano.

"Valoro mucho a los jugadores y sus capacidades. Irven Ávila nos ayuda a tener control del juego, a circular la pelota. Sebastián Ferreira es de otras características, por eso los usamos en diferentes momentos para estar dentro de la cancha. Respetamos mucho el trabajo de ambos. Irven Ávila está trabajando bien, en mi opinión está uniendo al equipo, lo felicito porque hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo, haciendo justo lo que le pedí que hiciera",dijo Roberto Hernández para el portal CB Televisión.

