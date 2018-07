DT espera que Raúl Ruidíaz debute ante Whitecaps de Yordy Reyna

El técnico de Seattle Sounders, Brian Schmetzer, aseguró que de no darse ningún inconveniente de último momento el peruano Raúl Ruidíaz debutaría esta fecha con los colores verdes enfrentando al cuadro de su compatriota Yordy Reyna, el Vancouver Whitecaps.

Duelo de peruanos

El director técnico espera que el peruano Raúl Ruidíaz debute este sábado ante Whitecaps, a pesar de no ver acción en el encuentro, el nuevo jugador franquicia de los Seattle Sounders tendría todo listo para saltar al campode juego y demostrar que su peso vale en goles.

'La única razón por la que [Ruidíaz] no entró al partido fue por que después de la segunda [amarilla], necesitábamos a Will Bruin en punta por su altura y fuerza. Necesitábamos que ganara algunos de esos balones. Fue nuestra decisión dejar a Will adentro en un juego más defensivo. Sin duda, veremos a Ruidíaz en casa el próximo fin de semana', declaró el DT de los Sounders.