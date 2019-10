DT de Seattle Sounders se derrite en elogios hacia Raúl Ruidíaz: "Vale la pena cada centavo que pagamos por él"

Raúl Ruidíaz fue pieza fundamental para que Seattle Sounders pueda darle vuelta al marcador en la gran final de la Conferencia Oeste frente a Los Angeles FC, que llegaba como gran candidato a llevarse el título. El delantero de la selección peruana marcó un doblete, en condición de visitantes y ahora jugarán la gran final de la MLS.

Por ello, luego de haber obtenido el título, el técnico de Seattle Sounders valoró el fichaje de la 'Pulga': Fue muy, muy bueno. Vale la pena cada centavo que pagamos por él", afirmó Brian Schmetzer sobre Raúl Ruidíaz, valorando todo el aporte del delantero de la selección peruana con Seattle Sounders.

"Él defiende al final del juego, defiende a la mitad del juego, lo que sea que le pidamos que haga, él lo hace", indica Schmetzer. Además, añadió que "eso es lo que aprecia acerca de Raúl, es muy colaborador con el equipo y amo eso. Algunas veces los delanteros suelen ser un poco individualistas, pero él es un jugador de equipo y hace todo lo posible para que el equipo pueda llevarse la victoria", resaltó el técnico de Seattle Sounders sobre las características de la 'Pulga'.

We are in the final!!!! #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/HirfuRCwKD

— Raúl Ruidíaz M. (@RaulRuidiazM) October 30, 2019