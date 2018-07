DT de Rayo Vallecano se pronunció sobre el interés por Luis Advíncula

En los últimos días se ha vinculado a Luis Advíncula, lateral de la selección peruana, como posible refuerzo del Rayo Vallecano, equipo que juega en la Liga (Primera División de España).

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, EL BOCÓN decidió comunicarse con el técnico de Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, quien se pronunció acerca de esa información.

¿Qué tan cierto profesor es el interés del Rayo Vallecano por Luis Advincula?

Mira, yo soy el entrenador. No te puedo decir si lo estamos siguiendo. De eso se encarga el gerente deportivo o el presidente del Rayo Vallecano. No lo sé la verdad.

¿Pero es cierto que usted anda buscando un lateral derecho?

Así es, yo necesito reforzarme con dos laterales derechos y esperamos cubrir esas posiciones antes del inicio del Torneo.

Los dirigentes del Rayo Vallecano le han hablado de él...

La verdad que no me han comentado nada.

¿A visto jugar a Luis Advíncula? ¿Lo conoce?

Lo he visto disputar el Mundial. Me parece que es un jugador rápido, potente y que tiene un buen poderío ofensivo. Además, tiene una capacidad para hacer un excelente recorrido por la banda derecha. Eso se debe a su excelente estado físico. Me gustó mucho su forma de jugar y competir con Perú en esta Copa del Mundo, pero no tengo constancia de que el Rayo Vallecano lo venga siguiendo a él. Por eso, no te puedo dar más explicaciones.

Finalmente. ¿Le gustaría contar con un lateral de sus características en su equipo?

No sé si está dentro de las opciones que viene manejando el club, por eso no te puedo hablar más del jugador.