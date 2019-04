DT de Rayo confesó que Luis Advíncula pidió disculpas por su expulsión

Se pensó que Luis Advíncula iba a perder protagonismo en Rayo Vallecano con la llegada del nuevo entrenador Paco Jémez, sin embargo, el lateral derecho empezó siendo considerado desde el inicio y en la última fecha perjudicó a su equipo saliendo expulsado por doble tarjeta amarilla. El DT habló al respecto.

"No podré contar con Luis Advíncula y después no sé, porque voy partido a partido. Él está bien, hizo una cosa que dice mucho de como es, pidió disculpas a todos sus compañeros y eso le honra. Cometió un error que pagamos todos y no debemos tener más desaciertos de los que ya tenemos", dijo Paco Jémez en la conferencia de prensa un día antes del duelo ante Huesca.

Rayo Vallecano lucha por mantener la categoría. Es penúltimo en la tabla de posiciones con 27 puntos y está a cinco puntos de salir de la zona de descenso. Esta fecha ante el Huesca es clave, ya que el equipo de Luis Advíncula solo supera lo supera por 3 unidades.

Luis Advíncula llegó a Rayo Vallecano luego de la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Es uno de los defensores con más partidos en la temporada (27 encuentros). Solo ha marcado un gol, en el empate de visita 2-2 frente a Real Sociedad.

