DT de Querétaro a EL BOCÓN sobre Beto Da Silva: "Me gusta mucho su juego"

Una vez que terminamos de hablar con el presidente de Querétaro, Jaime Ordiales acerca de la posibilidad de contar con el delantero peruano Beto Da Silva para el Clausura de la Liga MX.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El BOCÓN creyó conveniente escuchar la opinión del técnico Rafael Puente para saber si tiene interés en contar con Beto Da Silva y esto nos dijo: Por ahora no hay nada. Es un jugador muy interesante. A mí me gusta mucho su juego, pero no depende de mi su contratación", enfatizó el técnico de Querétaro a este diario.

Finalmente, ante la pregunta que falta para que se cierre la negociación, Rafael Puente nos dijo lo siguiente: "Todo depende de la directiva. Aún no se cuándo seépueda definir su incorporación".

LEE ADEMÁS: