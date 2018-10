DT de Konyaspor a EL BOCÓN: "Espero que Hurtado vaya a mejores equipos"

Paolo Hurtado lleva dos meses jugando en Konyaspor, elenco turco que participa en la Primera División. Dicho equipo está ubicado en la ciudad de ciudad de Konya que ahora se encuentra con una temperatura de 12 grados centigrados. Cuenta con casi un millón de habitantes. Incluso tiene 73 % de humedad y llega a tener inviernos húmedos y fríos. No obstante, sus veranos son calurosos y secos.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

No obstante, EL BOCÓN conversó en exclusiva con Rıza Çalımbay, técnico de Konyaspor para que cuente sobre el desempeño de Paolo Hurtado en el equipo. En la actual temporada,su equipo se encuentra en la séptima ubicación de la Liga de Turquía.

Profesor, ¿cuál es el balance que tiene con respecto al desempeño de Paolo Hurtado en el equipo?

Paolo Hurtado fue el último jugador en llegar al equipo. Después de la Copa del Mundo en Rusia, no había entrenado durante mucho tiempo. Nos llevó mucho tiempo adaptarnos a nuestro equipo. En el partido ante Bursaspor jugó muy bien. Sin embargo, se lesionó después del partido. Han pasado tres semanas antes de que volvamos a estar en contacto. Jugamos en el juego de la copa. Lo vimos listo. El último partido de la liga comenzó en el once. Nuestro único problema es que el equipo no puede estar junto con él debido a los partidos amistosos que ha tenido con su selección.

¿Qué cosas tiene que mejorar Paolo Hurtado?

Paolo Hurtado es un jugador que tiene la mejor técnica con buen juego. Pero en nuestro país, el fútbol se juega con fuerza física y vehemencia. Necesita mejorar esa parte. Creo que su fútbol va a mejorar mucho si practica su juego y su fuerza física

¿Qué contribución le da Paolo Hurtado al konyaspor?

Mientras se estaba realizando la transferencia a nuestro equipo. Queríamos aprovechar su habilidad para llevar el balón hacia adelante y contribuir a la ofensiva del equipo, pero también debe contribuir en la parte defensiva del equipo. La armonía es muy importante para el equipo. Aparte de eso, marcar goles, jugar bien, atacando con buen juego le sumará valores positivos. El fútbol turco es una de las mejores ligas del mundo y aquí vienen jugadores muy importantes. Él y también otros jugadores pueden aprender de esos famosos

Antes de contratar a Paolo Hurtado, ¿qué concepto tenía del futbolista peruano?

Hurtado jugó contra nuestro equipo en la UEFA en un partido de la liga europea el año pasado Marcó un gol en el area chica Sabíamos que jugó partidos importantes con el Guimares en la liga y en la copa y asimismo con la selección de Peru y que su actuación fue buena. Todo entrenador desearía tenerlo en su equipo así de goleador. Espero que tenga éxito en Konyaspor y vaya a mejores equipos.

¿Cómo describirías el trabajo diario de Paolo Hurtado?

Como dije antes, se unió al equipo demasiado tarde. Jugó y se lesionó más tarde. Le tomó un tiempo volver, pero creo que los convertirá en ventajas por sus habilidad e inteligencia para el juego. Si completa los aspectos faltantes, puede hacer contribuciones significativas y lograr el éxito. Para ello, no debe experimentar problemas de cumplimiento. Ya no No debería tener problemas de adaptación.

