DT de Goias a El Bocón: "Loyola es un lateral con buena estatura"

Nilson Loyola, defensa de la selección peruana fue anunciado como nuevo refuerzo de Goias, equipo de la primera División de Brasil.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón conversó en exclusiva con el técnico Maurício Barbieri, quien no es ajeno a dirigir a futbolistas peruanos, ya que antes dirigió a Miguel Trauco y Paolo Guerrero en Flamengo. Desde el 02 de diciembre, el estratega brasileño asumió el cargo para dirigir a Goias, club recién ascendido al Brasileirao Serie A.

¿Qué referencias tiene sobre Nilson Loyola?

Es un lateral/punta izquierda de buena estatura, con mucha vocación ofensiva, incluso puede actuar como delantero en muchos partidos, tiene convocación para la selección peruana a pesar de no haber tenido grandes oportunidades en el Mundial, sin dudas es un jugador muy importante.

¿Qué cosas cree que el jugador le puede aportar a Goias?

Puede contribuir ayudando al equipo integrándose al grupo de trabajo y colocando sus cualidades en el conjunto de Goias. Como te digo Nilson es un jugador con vocación ofensiva que tiene un buen dribbling, buen pase y que puede ayudar bastante en ese sentido.

Es el tercer peruano qué dirigirá (antes lo hizo con Miguel Trauco y Paolo Guerrero), ¿Qué concepto tiene del futbolista peruano?

"Tengo un concepto muy positivo. Son todos profesionales, muy dedicados, extremadamente trabajadores. Gustan de entrenar y mejorar. Aún no puedo hablarte sobre Loyola porque no he tenido el privilegio de trabajar con él. Pero sobre Paolo [Guerrero] y Miguel [Trauco], que son jugadores excepcionales y por eso son jugadores de Selección Peruana y de nivel de Copa del Mundo. Tengo el concepto más alto de los jugadores peruanos.

¿Considera que en la actualidad el futbolista peruano lo miran con otros ojos ( es más cotizado)?

Pienso que sí. Todos están viendo a los jugadores sudamericanos. Brasil también ha visto a los países vecinos en búsqueda de jugadores con potencial. Perú se ubica en ese grupo por el desempeño que la Selección viene teniendo. Tienen al jugador peruano muy en cuenta.

¿Le hizo algún seguimiento a Nilson loyola antes de aceptar su contratación?

No tuve oportunidad de seguir el Loyola antes, su nombre me fue presentado así que llegué al Goiás, y a partir de ese momento hicimos un análisis profundo y criterioso. Entendemos que sería una contratación que nos ayudaría mucho. Estamos felices que esté todo bien y ansiosos para empezar el trabajo. Queremos cosechar pronto los frutos.a

¿Qué retos tiene con Goias?

El desafío de manejar un equipo que vuelve a serie A del fútbol brasilero, un equipo tradicional, una hinchada muy grande también, necesitamos consolidarnos en la primeira, pasando primero por un campeonato local muy difícil, ante un equipo que fue campeón año pasado y debe buscar el título otra vez... y en la competencia nacional buscamos hacer un año que esté a altura del Goiás.

