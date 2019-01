Disparan contra el DT de Yotún: "Me trató como una basura en Cruz Azul"

Mientras Yoshimar Yotún ha recibido enormes elogios por parte de Pedro Caixinha, entrenador de Cruz Azul, Walter Montoya, exjugador de la 'Máquina Cementera' ha disparado contra el técnico portugués.

“Entré en conflicto con Pedro Caixinha. No sabía en qué posición ponerme. Tuvimos cambios de opiniones y discusiones. Se me trató como una basura. El técnico y el director deportivo no se manejaron bien conmigo: Caixinha me trató como una basura", indicó el volante de 25 años para Radio La Red.

De paso, realizó una crítica contra la dirigencia: "Hablé con el director deportivo (Ricardo Peláez) y se lo dije, pero son personas que te dan la mano y después una puñalada por atrás", añadió el jugador.

Pero no solo disparó contra Pedro Caixinha ni la dirigencia, sino también con sus ex compañeros: "Iba a entrenar, me gritaban 'bien, Walter', se reían, tiraban chistes conmigo, me hacían sentir el mejor y después no pasaba en un partido de ponerme. No me llevaban al banco. Las decisiones que él tomaba conmigo no era lo que demostraba en los abrazos o los saludos", sentenció el jugador argentino.

