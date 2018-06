Directivo de Santos se pronunció sobre interés por Christian Cueva

Christian Cueva, mediocampista de la Selección Peruana y jugador del Sao Paulo en las últimas horas ha sido vinculado con el equipo Santos de Brasil.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Sucede que el 'Peixe' está buscando un '10' y ante las declaraciones del técnico de Sao Paulo, Diego Aguirre, quien en conferencia confesó que están a la espera de vender a Cueva, sino logran eso seguirá en el plantel. Algunos medios importantes vincularon al volante peruano con el Santos.

Por ende, El Bocón decidió comunicarse telefónicamente con el Director Deportivo de Santos, Ricardo Gomes para que se pronuncie sobre si existe un posible interés de su equipo hacia Cueva.

"Christian Cueva es un gran jugador. Ha tenido un buen desempeño en Sao Paulo. Nosotros estamos viendo todo el mercado, pero aún no hemos conversado con los dirigentes de ese equipo", enfatizó el directivo de Santos a El Bocón.

Finalmente, el directivo de Santos confesó que aún no han conversado con los directivos de Sao Paulo por el tema de Christian Cueva: "En su equipo han dicho que están analizando ofertas por él, pero nosotros aún no hemos hablado con ellos. Si por si acaso el Sao Paulo quiere abrir negociaciones con nosotros. Ahí podríamos interesarnos por él, pero no vamos a entrar en mucho conflicto por la situación en la que nos encontramos", enfatizó el directivo.