Directivo de AFA habló sobre el trabajo formativo y elogió a Gareca

Hace unos días junto a la delegación de la selección de Argentina Sub 17 arribó a Lima para jugar unos amistosos ante la selección peruana. Fabían Lovato, secretario de la selección de juveniles y amigo del presidente Claudio Tapia por muchos años se confesó a solas con EL BOCÓN donde habló sobre el trabajo formativo y elogió a Ricardo Gareca.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ

¿Qué nos puede decir de esta selección sub 17 de Argentina?

Son unos chicos que vienen con una formación ascendente, debido a que la mayoría de los chicos han disputado el Mundial Sub15 en San Juan en el 2017 y hubo una evolución no solo en lo deportivo sino en lo físico. Esta base disputará el Sudamericano y el Mundial. Este grupo tiene algunas bajas por lesión y como te dijo Placente se aprovecha para ver a otros chicos en esos puestos. Tenemos una categoría bastante competitiva y el nivel parejo. Los entrenadores se encargan ya de potenciar al equipo.

¿Cómo se trabaja el tema formativo en Argentina?

En Argentina es más regional. Se trabaja en todas las áreas con las categorías juveniles, donde juegan a nivel país,

¿Cuál es el proyecto que tiene AFA con respecto al tema juvenil?

El proyecto está a cargo de Hermes Desio coordinador general. La cual tiene como función focalizar la formación del futbolista y de la persona. Todo se basa en el respeto y la buena educación. Sí se puede tener logros deportivos es mejor. El recorrido internacional de Placente y Aimar ayuda mucho a que otorguen conocimientos a los menores. Hay un montón de gente que está trabajando en la sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20. Tenemos scout que se encargan de ver chicos para que puedan formar parte del proyecto.

Imagino, ¿qué también trabajan el tema psicológico por la presión que hay de jugar en la selección de Argentina?

Continuamente le dicen a los chicos los profesores que tienen que divertirse con responsabilidad. Obviamente a quien no le gusta ganar. A todos nos gusta prevalecer sobre el rival, pero también creemos que hay otros tipos de condiciones para lograr eso. Los chicos deben entender que es un juego y deben disfrutarlo, A veces se aprende en más en la derrota que en el triunfo. El futbolista no solo sabe jugar al fútbol, sino buscamos que se sepa desenvolver en la vida diaria.

¿Qué tal la experiencia de estar en Lima?

Nosotros desde que arrancó esta nueva etapa de AFA con Claudio Tapia a la cabeza como nuestro presidente se recuperó el trabajo formativo que estaba un poco estancado. Tuvimos como premisa salir a todo el mundo o al interior del país con los chicos. Porque ayuda al vinculo del grupo. El tráfico en las ciudades capitalinas es terrible. Lo sufrimos en Buenos Aires. El coordinador Eddy Linares nos abrió las puerta de la Videna tratándonos como en casa. A mi me gusta como el jugador peruano toca el balón. Eso siempre lo hizo a lo largo de su historia.

¿A qué se refiere que el fútbol argentino estuvo estancado?

Yo quise decir estancado porque nuestra Asociación de Fútbol argentino estuvo intervenido con una Comisión Normalizadora, donde tuvimos muchas disputas los dirigentes para volver a recuperar la autonomía en el manejo de AFA. Luego, con la presidencia de Claudio Tapia gestionó que se volviera a activar todo el área formativa. Antes, estuvo relegado el fútbol formativo mediante esa intervención.

¿Qué compromisos tiene la sub 17 antes de cerrar el año?

Tenemos dos partidos con Uruguay a fin de año, donde seremos locales. Abocado al sudamericano en Lima que se realizará en el mes de marzo. A ser ustedes el anfitrión del Mundial se abre un quinto cupo para clasificar.

¿Qué opina del trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana?

Creo que Ricardo es un gran profesional que le ha ido muy bien en toda su carrera profesional tanto como jugador y técnico. Me pone contento que lo quieran mucho. Justo ayer charlaba con unos amigos y recordaba como Ricardo Gareca con un tanto nos clasificó al Mundial del 86 justamente ante Perú. Después, no fue llevado y las vueltas de la vida lo trajo a Perú. con quien logró llevarlo al Mundial después de años.

¿Cómo describes a Claudio Tapia presidente de AFA?

Es una gran persona y tiene algo que muy pocos tienen. Generalmente existen personas que tienen la capacidad de entender un problema y luego otras personas que tienen la capacidad para poder resolverlos. Claudio Tapia tiene las dos condiciones en una. A él lo hace líder en el fútbol argentino es que no cambio su forma de ser, ya que sigue siendo el mismo de hace 20 años.

¿Imagino que dolió la eliminación del mundial?

Al lograr la clasificación todos pensamos que era nuestro mundial. Lo que si nos deja tranquilo es que se preparó para ganarlo. Además, se contrató a uno de los tres mejores técnicos del mundo y no lo digo yo, sino la prensa mundial. Se le puso todo lo que solicitó el comando técnico. La eliminación dejó un sabor amargo, pero no por eso nos vamos a detener. Siempre hay revancha en esto y el próximo compromiso importante es hacer una buena Copa América 2019 en Brasil.

¿Cree que mucho lo criticaron a Sampaoli?

Simplemente no se le dieron los resultados. Yo pienso que Jorge volverá a trabajar porque acá no hay una verdad absoluta. La responsabilidad de elegir al técnico es de Claudio Tapia, quien elegirá al nuevo técnico en diciembre.