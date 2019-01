Cristian Benavente: "No podía decir que no"

“ Se que están sorprendidos por mi partida. No me lo esperaba, pero el fútbol es así. No podía decir no”, confesó a modo de despedida Cristian Benavente en un video subido a las redes del Royal Sporting Club Charleroi, enfundado en la camiseta de su nuevo club Pyramids FC de Egipto, con el que -de no mediar inconvenientes- podría debutar hoy ante el Zamalek, líder de la Liga Árabe a la 1:00 pm hora peruana. El técnico Hossam Hassan anticipó que el ‘Chaval’ puede jugar.





“ Hola a todos, quiero decir una palabra para los fanáticos y las mujeres de Charleroi. Sé que están un poco sorprendidos por los últimos días en que dejé así muy rápido el club, pero lo primero que sé, es que buscando muchas veces es como lo conseguí, fue muy difícil decir que no, y por eso estoy aquí (en Pyramids FC). Espero que continúen así como hasta ahora porque el club es hermoso también y soy muy buenos con las estrellas del equipo y con todos, así que desde aquí siempre mi corazón será blanco y negro. Charleroi y ustedes son mi familia y espero verlos pronto, porque los voy a extrañar y espero que estén bien, siempre les daré las gracias por todo lo que hicieron por mí y Charleroi, esta es mi casa”, dijo Cristian Benavente a la hinchada de las ‘Cebras'.