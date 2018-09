Cristian Benavente llevará inmejorable puntuación en el FIFA 19

A poco del lanzamiento oficial del FIFA 2019, la compañía de EA Sports viene dejando todo listo para las nuevas actualizaciones del videojuego. La nueva versión incluirá a un o de los integrantes de la selección peruana, pues Cristian Benavente es una de las sorpresas y además, ya ha recibido una buena calificación en cuanto a sus mejores movimientos.

Pues según el portal Voetbal24 de Bélgica, el dirigido de Ricardo Gareca habría recibido cuatro estrellas por parte de EA Sports por los movimientos de habilidad, sin embargo, no sería el único, pues otros jugadores también destacan en las calificaciones.

Pues, Giorgi Chakvetadze (AA Gent), Wesley Moraes (Brujas), Ivo Rodrigues (Amberes), Manuel Benson (Mouscron), Leandro Trossard (KRC Genk), Alejandro Pozuelo (KRC Genk) y más liderarían este 'ranking' de la Jupiler Pro League.

Cabe recordar que el demo de este videojuego ya está disponible desde este jueves 13 y el lanzamiento oficial será a fin de mes, el viernes 28.

El seleccionado peruana espera pegar la vuelta al equipo de Ricardo Gareca, pues en la última convocatoria del técnico argentino, este no fue considerado a pesar de la salida de Andy Polo. Todo indicaba que el jugador del Charleroi no tuvo los permisos de su club porque la FPF no presentó el pedido a tiempo.

