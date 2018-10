Conoce al peruano que ya debutó en la Liga Chilena con 18 años

El nombre de Piero Vivanco sonó con fuerza en los últimos días, debido a que debutó unos minutos en Huachipato FC de Chile en la liga de ese país.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ

El volante peruano, Piero Vivanco de tan solo 18 años en lo que va de la temporada ya sumó tres partidos con Huachipato. Este sábado salió en lista para el duelo de Huachipato ante O'Higgings. Sin embargo, el mediocampista peruano se dio un tiempo para hablar con EL BOCÓN.

¿Cómo tomas esta experiencia de estar en Chile?

Contento de dejar el nombre del Perú en alto acá en Chile. Entreno duro todos los días para que se me habrán más oportunidades. Solo queda trabajar que esto recién empieza. Estoy contento porque tanto compañeros, cuerpo técnico y dirigentes me tratan bien. Eso me ayudó para poder desenvolverme bien.

Conversamos con el profesor y tuvo palabras de elogios hacia tí, ¿cómo tomas eso?

Feliz que piense eso de mi. Tengo muchos aspectos por mejorar como dice él, pero vengo trabajando para eso. Con el profesor converso bastante. Me pregunta mucho por mi familia. Siempre está pendiente de mí. Me quiere perfeccionar mi técnico.

Tus compañeros te 'pelaron' por tu debut...

No, a principio de año ya me habían cortado el pelo. Eso ya cuenta como debut.

¿Cómo se dio tu llegada a Huachipato?

Por medios de mis representantes tuve una pasantia como 15 días. Al año siguiente me querían y firmé un contrato por cuatro años.

¿Dónde te formaste en el Perú?

Me formé en EGB, club que le estoy agradecido tanto a los dueños de ese equipo como los profesores. Una buena escuela. Creo que es una de las mejores en Perú. Antes estuve en una escuela de menores en Deportivo Municipal desde los cinco años hasta los 10 años en Mirones.

¿Qué diferencias has encontrado en Chile con el fútbol peruano?

Bastante, acá se utiliza mucho la fuerza, es más intenso su fútbol. Tienes que ser agresivo y correr más. En el fútbol peruano no se ve mucho eso.

¿Se han comunicado contigo la Federación peruana de fútbol?

Justo me vinieron a ver como hace un mes aproximadamente un scout de la selección peruana que vino a ver un partido de la sub 19. Pidió el informe al entrenador y le mandaron. Por ahora, tengo que esperar que es lo que se viene.

Entonces, ¿cuándo no te convocan en el elenco principal juegas en la sub 19?

Más que todo juego ahí para no perder el ritmo. Ahí me hacen jugar. Juego de '10' o '8'. Soy un volante mixto o ofensivo.

¿Algún referente en tu posición en la selección peruana?

Sigo mucho el juego de Yoshimar Yotún y Christian Cueva.

