Conoce al otro peruano que la rompe en Vancouver Whitecaps

Hace ocho meses dejó Sporting Cristal con el objetivo de mejorar en el extranjero y lo está logrando. El volante de 18 años, Vasco Fry, la está rompiendo en la reserva del Vancouver Whitecaps. Por esa razón, el BOCÓN decidió conversar con él para que nos cuente su experiencia en el elenco de Yordy Reyna.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El volante Vasco Fry, hace una pausa a sus actividades para contar su experiencia en Vancouver: "Evolucioné bastante más que todo en el tema físico. Yo puedo jugar la sub-19, donde se juega los fines de semana. Y también participó en la reserva, que es la sub-23 y se juega a mitad de semana", le cuenta Vasco Fry a EL BOCÓN.

Vasco Fry, nos cuenta en que posición juega en Vancouver Whitecaps. "Yo acá juego de mediocentro. A veces me ponen de '6' con el primer equipo, ya que necesitan a un jugador en esa posición para ayudar en los entrenamientos. Yo normalmente me desempeño de '8', ya que soy un poco ofensivo, pero en cualquier posición del medio me siento bien. En la sub-17 de Perú jugaba de '6' y ya conozco esa posición. Me va bien jugando en ese puesto", afirmó

Vasco Fry habla sobre sus inicios en el fútbol peruano: "Yo jugué cinco años en Cristal. Soy categoría 2000. Llegué a la reserva el año pasado y luego en el mes de agosto me viene a Vancouver. El sábado tuvimos un partido que el técnico me dijo que decidiera rápido. Fue un partido amistoso con la reserva de Vancouver ante una Universidad de Washington. En Perú tenía mucho tiempo para pensar, acá existe mucha presión".

A su vez, Vasco Fry habla sobre la experiencia que viene teniendo en Vancouver Whitecaps: "La MLS es un fútbol muy rápido a comparación de la Liga Peruana. Lo físico también es importante acá porque se corre mucho, pero eso me ha ayudado a la velocidad de juego. Saber que el cuerpo es un elemento necesario para jugar fútbol por el tema físico".

"Desde la sub-17 con Perú ya no tuve contacto.Tuve contacto con la selección de Canadá para sub-20, pero yo prefiero jugar con la bicolor de todas formas", confiesa Vasco Fry a EL BOCÓN.

El joven volante Vasco Fry habla sobre a que jugador admira de la selección peruana: "Siempre me han dicho que me parezco a Yotún por el pase largo y por la posición"

No obstante, Vasco Fry habla sobre su relación con Yordy Reyna en Vancouver Whitecaps:"Con Yordy Reyna nos hicimos amigos acá. Sabía quien era, pero acá nos hemos conocido y nos hicimos amigos. Estamos casi siempre juntos. Me aconseja bastante, cuando entreno con ellos me habla. Además, me ayudó bastante en mi convivencia en Vancouver. Sus vivencias en la selección me motivan"

Finalmente, Vasco Fry da detalles sobre su futuro: "Yo por el momento estoy acá hasta julio. De ahí voy a ver si me quedo o regreso a Cristal, pero yo prefiero quedarme acá, ya que me hace muy bien para mi desarrollo. Todo depende de Vancouver. Los entrenadores están felices conmigo porque yo les escucho y sigue sus indicaciones", sentenció.

