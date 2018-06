Conoce al exjuvenil de Universitario que la rompe en Chile

Hace cuatro meses Nelson Cabanillas decidió partir a Chile en busca de hacerse un nombre en el extranjero. El club que lo esperaba era el San Luis de Quillota, equipo que ya antes había contando con el peruano Alexi Gómez por la temporada 2015-2016.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Debido a que no pudo cumplir su sueño de debutar en el primer equipo de Universitario, club de sus amores, ya que contaba con el castigo del Tribunal de Licencias, que no le permitió seguir en el elenco merengue.

El último sábado, Nelson Cabanillas fue titular en la victoria por 2-0 de San Luis de Quillota frente a U de Chile por el Torneo Fútbol Joven (U-19).

No obstante, San Luis quedó en el primer lugar y clasificó a las semifinales de Play Off y enfrentará a Santiago Wanderers. El ganador clasificará a la Copa Libertadores Sub 20 realizarse el próximo año.

El chico de Comas, es consciente que la oportunidad que tiene en Chile no tiene por qué desaprovecharla. Por ende, en estos 8 partidos que lleva con el elenco chileno viene trabajando duro para en algún momento ser promovido al primer equipo. A diferencia de la Liga Peruana. Ahí no hay reserva, ya que de la sub 19 pasas de frente al primer equipo.

El Bocón conversó con él en exclusiva, quien nos contó un poco sobre su presente y futuro en Chile.

¿Cómo viene siendo tu adaptación en San Luis de Quillota?

Al principio me costó un poco la adaptación por el clima. Acá hace frío, Básicamente, porque no estoy acostumbrado a jugar a temperaturas frías. El fútbol de aquí es más intenso que en Perú. Aún me cuesta adaptarme al juego rápido, pero de a pocos estoy encontrando mi nivel y por suerte me está yendo bien.

¿Cómo es la infraestructura deportiva ahí en tu equipo?

La infraestructura aquí no es tan buena. Es como Vidu, pero su estadio que se llama Lució Fariña Fernández tiene un buen campo pese a ser sintético se puede jugar. Es muy amplio.

¿Cuál es la diferencia del nivel de juego entre las formativas de Perú y Chile?

Sí hay una amplia diferencia. En Perú el juego es más pausado, te dejan pensar. En cambio acá el juego es muy rápido. Desde muy chico lo acostumbran a jugar así. Acá recibes el balón y ya hay jugadores presionándote. No puedes pensar rápido y tienes que ser más rápido en las decisiones que vas a tomar.

¿Cómo te recibió el grupo?

La verdad que sí me recibió muy bien. Yo pensaba todo lo contrario, pero desde mi llegada siempre me apoyaron cuando no me salían las cosas. Me recibieron como un amigo más.

¿Cuántos extranjeros hay en el equipo?

Somos dos en el equipo. Hay un argentino Joel Rodríguez que juega de defensa central.

¿Cómo celebraron la victoria ante U de Chile?

Obviamente que ganarle a un grande te pone feliz. Eso sucede acá y en Perú. Significa que estás haciendo las cosas bien. Gracias a Dios pudimos clasificar primeros en el play off. Así que solo queda jugar semifinales y final. El primer rival será Santiago Wanderers.

¿Qué cosas has mejorado en este tiempo que llevas en Chile?

He mejorado la intensidad de juego que en la selección y en la U. La nutricionista me da proteínas para mejorar el tema físico que es lo que se necesita aquí.

¿Te hubiese gustado salir de otra manera de la U?

Creo que hubiese sido lindo debutar en la U, equipo que soy hincha, pero las cosas se dieron así. Además, se dio esta oportunidad de venir acá (Chile) y lo aproveché.

¿Tu prioridad es seguir tu carrera en el extranjero?

Lo que busco es mejorar mi juego, ya sea en Chile, Perú o en cualquier lado.Si tengo que irme a la China para mejorar mi juego lo haré sin ningún problema.

¿Te hubiese gustado formar parte de los sparrings que fueron a Rusia?

Sí, claro. Me dejaron de convocar por el problema que tuve con la U. Otro aspecto que me jugó en contra fue la poca continuidad que tuve. Hubiese sido lindo acompañar a la selección mayor en el Mundial. Más que darme bronca, me pone triste porque no pude pelear esa oportunidad.

¿A qué jugador de la selección peruana admiras?

Me gusta el juego de Jefferson Farfán y la picardía que tiene con el balón André Carrillo. Son dos excelentes jugadores.

Finalmente, ¿Hasta cuándo es tu vinculo con San Luis?

La verdad que eso lo sabe Tito Chumpitaz, pero creo que es hasta diciembre de este año. Yo estoy con la esperanza de poder ser promovido al primer equipo. Cada semana tenemos un partido con ellos y siempre trato de dar lo mejor de mi para que me vean.